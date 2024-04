Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall zwischen Bahn und Auto in Schalke - Zeugen und beteiligtes Auto gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Straßenbahn und eines Autos vom Freitag, 5. April 2024, die Fahrerin oder den Fahrer des Fahrzeuges sowie weitere Zeugen. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich eine Seniorin leicht. Ein 27-jähriger Straßenbahnfahrer fuhr gegen 13.25 Uhr mit der Linie 107 auf der Florastraße in Richtung Essen. In die gleiche Richtung fuhr ein blauer Opel Astra auf der parallel verlaufenden Fahrbahn. Im Einmündungsbereich Rheinische Straße wendete die unbekannte Fahrerin oder der unbekannte Fahrer verbotswidrig, kreuzte somit den schienengleichen Überweg und setzte die Fahrt in Richtung Overwegstraße fort. Um eine Kollision zu verhindern, führte der Straßenbahnfahrer eine Notbremsung durch. Eine 74-jährige Gelsenkirchenerin stürzte aufgrund der abrupten Bremsung zu Boden und verletzte sich leicht. Sie wurde zur weiteren Behandlung ihrer Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet die beteiligte Autofahrerin oder den beteiligten Autofahrer des blauen Opels, sich zwecks Sachverhaltsklärung zu melden. Hinweise von Zeugen bitte telefonisch an das zuständige Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6244 oder an die Leitstelle unter der Rufnummer 0209 365 2160.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell