Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall in Erle mit vielen Verletzten

Gelsenkirchen (ots)

Sieben leichtverletzte Personen, zwei abgeschleppte Autos mit hohem Sachschaden und ein Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Samstag, 6. April 2024, in Erle. Ein 39-jähriger Mann aus Dorsten fuhr mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin und zwei Kindern im Alter von vier und zwei Jahren gegen 11.15 Uhr auf der Willy-Brandt-Allee in Richtung Manfredstraße. Nach jetzigem Ermittlungsstand passierte er die Ampel an der Adenauerallee auf dem linken Fahrstreifen bei grün, konnte jedoch aufgrund eines erhöhten Verkehrsaufkommens den Kreuzungsbereich nicht vollständig passieren. Erst nachdem der Verkehrsfluss wieder lief, fuhr der Dorstener an, um seine Fahrt fortzusetzen und die Kreuzung zu passieren. Zeitgleich fuhr ein 37-jähriger Gelsenkirchener mit seiner 35-jährigen Beifahrerin und zwei Kindern auf der Adenauerallee in Richtung Buer und wartete zunächst an der roten Ampel vor dem Kreuzungsbereich der Willy-Brandt-Allee. Nachdem seine Ampel grün wurde, fuhr er an und stieß im Kreuzungsbereich mit dem querenden Fahrzeug des Dorsteners zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden in beiden Autos die Airbags ausgelöst. Sowohl die Familie aus Dorsten als auch der 37-jährige Gelsenkirchener, seine Frau und eines der beiden Kinder, sieben Jahre alt, verletzten sich leicht. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Verletzten zunächst vor Ort und brachten sie anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser. Die beiden Fahrzeuge wurden massiv beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abschleppt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

