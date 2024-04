Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall mit Kind in Rotthausen

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Rotthausen am Sonntag, 7. April 2024, wurde ein 3-jähriger Junge schwer verletzt. Eine 44-jährige Gelsenkirchenerin fuhr gegen 15.45 Uhr mit ihrem Auto auf dem Wiehagen und bog rechts in die Rotthauser Straße ein. In Höhe der Hausnummer 72 lief nach jetzigem Ermittlungsstand ein 3-jähriges Kind aus Gelsenkirchener unvermittelt auf die Fahrbahn. Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung konnte die 44-Jährige einen Zusammenstoß zwischen ihrem Fahrzeug und dem Kind nicht verhindern. Der Junge stürzte, verletzte sich schwer und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Erziehungsberechtigten des Kindes waren ebenfalls vor Ort und begleiteten den verletzten Jungen bei der weiteren medizinischen Behandlung.

