Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchte räuberische Erpressung in der Altstadt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer versuchten räuberischen Erpressung in der Altstadt am Freitagmorgen, 5. April 2024, sucht die Polizei Zeugen der Tat. Ein Unbekannter betrat gegen 7 Uhr ein Restaurant an der Von-der-Recke-Straße und lief mit einem gezogenen Messer in der Hand auf die dortige Theke zu, hinter der eine 52-jährige Mitarbeiterin stand. Als diese aufschrie, verließ der Tatverdächtige ohne Beute das Restaurant. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Der Unbekannte ist etwa 25 bis 30 Jahre alt und circa 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er war schlank und hatte einen braun-rötlichen Vollbart. Gekleidet war er mit einer dunkelblauen Schalke-Jacke der Marke Adidas, einer schwarzen Jogginghose und schwarz-weißen Sneakern. Hinweise von Zeugen bitte telefonisch an das zuständige Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

