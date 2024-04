POL-GE: Container mit wertvollem Inhalt entwendet - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Auto am Mittwoch, 3. April 2024, in Rotthausen wurden vier Personen leicht verletzt. Der 57-jährige Busfahrer fuhr mit seinem Fahrzeug samt 25 Insassen gegen 16.40 Uhr auf der Mechtenbergstraße in Richtung Am Dahlbusch. Zeitgleich fuhr ein 46-jähriger Mann aus Sprockhövel auf der Wembkenstraße und bog links in die Mechtenbergstraße ...

mehr