Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendlicher versucht vor Verkehrskontrolle zu flüchten

Gelsenkirchen (ots)

Der Fluchtversuch eines 16-Jährigen vor der Polizei ist am Mittwoch, 3. April 2024, gescheitert. Die Beamten wollten gegen 17.20 Uhr den 16-Jährigen auf seinem Roller im Bereich der Skagerrakstraße/Neuhüller Straße in Bulmke-Hüllen kontrollieren. Als der Jugendliche die Beamten erblickte, wendete er umgehend und setzte seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit fort. Bei seiner Flucht mussten mehrere Verkehrsteilnehmer stark abbremsen, weil der 16-Jährige eine rote Ampel überfuhr. Ebenso ignorierte er Anhaltesignale und die über den Lautsprecher des Streifenwagens ausgesprochenen Aufforderungen, mit seinem Roller stehenzubleiben. Schließlich flüchtete der Gelsenkirchener über einen abgesperrten Fußweg in der Straße "Brockskamp", den der Streifenwagen nicht mehr befahren konnte.

Bei der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Jugendliche auf eben jenem Fußweg wieder entdeckt werden. Er hatte mit seinem Roller angehalten. Die Besatzung des Streifenwagens forderte weitere Einsatzkräfte an, die zusammen schließlich den Fahrer umstellten. Als dieser die Beamten sah, versuchte er umgehend wieder zu flüchten und fuhr auf die Beamten zu. Erneut forderten ihn die Beamten zum Anhalten auf, was der 16-Jährige dieses Mal auch befolgte. Der Jugendliche wurde zur Polizeiwache gebracht, wo er nach Ende der polizeilichen Maßnahmen an die Erziehungsberechtigten übergeben wurde.

Bei dem Roller stellten die Beamten fest, dass die Drosselung entfernt wurde. Demnach lag keine Betriebserlaubnis mehr vor. Der Roller wurde zur Beweissicherung abgeschleppt. Zudem wies der Führerschein des Gelsenkircheners nicht die für den Roller benötigte Klasse auf. Daher ermittelt die Polizei auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Führerschein des 16-Jährigen wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell