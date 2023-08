Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen

Gevelsberg (ots)

Am Freitag, den 25.08.23, gegen 16.30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Schwelmer Straße, in Gevelsberg. Ein 49-jähriger Velberter wartete in seinem Seat vor einer rotzeigenden Ampel in Fahrtrichtung Wetter. Im Pkw befanden sich weitere Fahrzeuginsassen unter anderem eine 44-jährige Velberterin und ein 6-jährige Velberterin. Ein nachfolgender 87-jähriger Hattinger in seinem Daimler fuhr auf den wartenden Seat auf. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeugführer und die beiden Fahrzeuginsassen leicht verletzt. An den beteiligten Pkw entstanden Sachschäden.

