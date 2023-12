Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Unfallflucht auf Parkplatz des Thermalbades - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 16.12.2023, in dem Zeitraum zwischen 11.00 Uhr bis 15.15 Uhr, wurde ein schwarzer Mercedes-Benz, GLC, vorne rechts von einem anderen Fahrzeug stark beschädigt. Der Mercedes-Benz stand in der Badstraße auf dem Parkplatz des Thermalbades. Der Sachschaden an dem Mercedes-Benz beträgt etwa 3.500 Euro.

Der Polizeiposten Kandern, Telefon 07626 977800, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Polizeiposten sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können.

