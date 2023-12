Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Autofahrer übersieht beim Ausparken einen Motorradfahrer - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Beim Ausparken von einem Stellplatz übersah am Sonntag, 17.12.2023, kurz vor 14.00 Uhr, ein Autofahrer einen Motorradfahrer. Der 42-jährige Pkw-Fahrer habe sich rückwärts langsam von einem Stellplatz in die Hauptstraße hineingetastet. Ein 66-jähriger Motorradfahrer bemerkte den rückwärtsfahrenden Pkw und bremste. Dabei kam der 66-Jährige mit seinem Motorrad zu Fall und kollidierte nach einer Rutschstrecke von etwa 12 Metern mit der Fahrzeugseite des Pkw. Nach einer weiteren Rutschstrecke von etwa 6 Metern kam das Motorrad zum Liegen. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 4.000 Euro.

