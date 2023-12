Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Versuchter Diebstahl von Wohnmobil

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 14.12.2023, 21.00 Uhr bis Freitag, 15.12.2023, 21.00 Uhr, versuchten Unbekannte ein Wohnmobil der Marke Fiat Ducato zu entwenden. Das Wohnmobil stand auf dem Parkplatz beim Sportplatz in Bad Bellingen. Die Unbekannten manipulierten an den Schlössern der Fahrer- und Beifahrertür. Schlussendlich wurde eine kleine Fahrzeugscheibe eingeschlagen, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Im weiteren Verlauf versuchten die Unbekannten das Zündschloss zu überwinden, was wohl nicht gelang. Das Wohnmobil konnte nicht gestartet werden.

