Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall mit Bus in Rotthausen

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Auto am Mittwoch, 3. April 2024, in Rotthausen wurden vier Personen leicht verletzt. Der 57-jährige Busfahrer fuhr mit seinem Fahrzeug samt 25 Insassen gegen 16.40 Uhr auf der Mechtenbergstraße in Richtung Am Dahlbusch. Zeitgleich fuhr ein 46-jähriger Mann aus Sprockhövel auf der Wembkenstraße und bog links in die Mechtenbergstraße ein. Trotzt sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der Busfahrer einen Zusammenstoß zwischen dem Linienbus und dem Auto nicht vermeiden. Durch den Zusammenstoß wurden ein vierjähriges Kind, ein zwölfjähriges Mädchen, eine 26-jährige Frau und eine 71-jährige Seniorin leicht verletzt. Sie wurden zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell