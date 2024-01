LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall entlang der B93

Gera (ots) - Gera: Bislang unbekannte Täter hielten sich in den vergangenen zwei Tagen (15.01.2024 - 16.01.2024) in Gera Lusan auf und sorgten dort für mehrere Sachbeschädigungen. So zerstachen die Täter in der Seydelstraße bzw. Felbrigstraße bei insgesamt 13 Fahrzeugen die Reifen. Zudem wurde an einem Pkw der Außenspiegel abgetreten. Lediglich eines der beschädigten Fahrzeuge trug ein Geraer Kennzeichen. Die 12 anderen Pkw waren mit einer ukrainischen Zulassung ...

mehr