LPI-G: Tragischer Verkehrsunfall

Gera (ots) - Gera: Von Freitag (12.01.2024) zu Montag (15.01.2024) verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Gelände eines Autohauses in der Siemensstraße in Gera. In der Folge demontierten die Diebe von einem auf dem Freigelände ausgestellten Pkw alle vier Reifen. Zudem waren bereits an zwei weiteren Pkw die Radmuttern gelöst. Ob ein Zusammenhang mit dem Reifendiebstahl in der Berliner Straße besteht, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Zeugen, ...

