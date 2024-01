LPI-G: Vier aufgebockte Fahrzeuge

Altenburg (ots) - Gößnitz: Am 15.01.2024 im Zeitraum zwischen 11:15 und 12:00 Uhr kaufte eine 78-Jährige in einem Supermarkt in der Zwickauer Straße ein. Währenddessen ließ sie ihre Tasche mit der Geldbörse im Einkaufwagen liegen. In einem Moment der Unachtsamkeit nutzte ein unbekannter Täter die Gelegenheit und entwendet die Geldbörse. Darin befanden sich neben diversen Karten auch Bargeld. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (JW) Rückfragen bitte an: ...

mehr