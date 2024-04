Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 50-Jähriger zeigt sich nackt - Polizisten greifen ein

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am vergangenen Samstag, 6. April 2024, gegen 19.30 Uhr einen 50 Jahre alten Mann zur Verhinderung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten am Busbahnhof in Buer in Gewahrsam genommen. Der Mann hatte zuvor wiederholt Passanten belästigt und sich vor zwei Frauen komplett entblößt. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige gegen den Mann, der unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Ermittlungen dauern an.

