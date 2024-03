POL-WAF: Sendenhorst. Drei unbekannte Jungen nach Auseinandersetzung gesucht

Warendorf (ots) - Bereits am Donnerstag (14.03.2024, 10.50 Uhr) ist es in Warendorf zu einem Beinahezusammenstoß mit einem Bürgerbus gekommen. Einer der Fahrgäste wurde verletzt - wir suchen den beteiligten Pkw. Der Bus war auf der Milter Straße, in Richtung Nordstraße unterwegs, als in Höhe der Einmündung Wiesengrund ein Pkw aus der Straße kam, dem Bus die ...

mehr