POL-WAF: Warendorf. Beteiligter Pkw nach Beinahezusammenstoß gesucht

Warendorf (ots) - Eine Obergeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus ist am Samstag (16.03.20242) das Ziel von unbekannten Einbrechern in Ahlen gewesen. Die Täter verschafften sich zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr Zugang zu dem Gebäude am Asternweg und flüchteten anschließend. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur ...

