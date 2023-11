Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: L 597 - Mannheim: Stopp-Schild missachtet; rund 12.000 Euro Sachschaden

L 597 - Mannheim (ots)

Ein 38-jähriger Fiat-Fahrer missachtete am Dienstagabend gegen 21:45 Uhr im Kreuzungsbereich Friedrichsfelder Weg / Friedrichsfelder Landstraße das Stopp-Schild und kollidierte mit einer 26-jährigen Volvo-Fahrerin, die die Friedrichsfelder Landstraße in Fahrtrichtung Schwetzingen entlangfuhr. Durch den Aufprall wurde der Fiat von der Fahrbahn in ein angrenzendes Feld abgeleitet und kam dort zum Stehen. Der 38-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 26-Jährige blieb unverletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten wurde die Friedrichsfelder Landstraße für ca. eine Stunde gesperrt.

