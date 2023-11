Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zwei leicht verletzte Radfahrer nach Unfall in der Neckarstadt

Mannheim (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich im Einmündungsbereich Friedrich-Ebert-Straße / Mainstraße ein Unfall, bei dem ein 19-jähriger und 56-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurden. Um 07:45 Uhr fuhr der 29-jährige Citroen-Fahrer die Friedrich-Ebert-Straße entlang. Als der Mann kurz darauf nach rechts in die Mainstraße einbiegen wollte, übersah er die beiden in gleiche Richtung und auf dem Radweg fahrenden Fahrradfahrer. Beide Radfahrer versuchten einen Zusammenstoß zu verhindern und bremsten stark ab. Jedoch prallte der 19-Jährige in der Folge gegen den Citroen und stürzte zu Boden. Der 56-Jährige verlor das Gleichgewicht und stürzte über den 19-Jährigen ebenfalls zu Boden. Beide Radfahrer wurden leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand lediglich an dem Fahrrad des 19-Jährigen ein Sachschaden im mittleren zweistelligen Bereich.

