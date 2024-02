Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines E-Scooters

Am Donnerstag, 22. Februar 2024, zwischen 08.30 Uhr und 12.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter den ZAMELUX Green E-Scooter E9 einer 14-Jährigen aus Lohne. Der Scooter war im Tatzeitraum im Fahrradständer der Realschule an der Meyerhofstraße abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach versuchtem Diebstahl Verbrauchermarkt

Am Donnerstag, 22. Februar 2024, gegen 18.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, Tabakwaren aus dem Lager eines Verbrauchermarktes im Falkenweg zu entwenden. Sie konnten durch eine Mitarbeiterin daran gehindert werden. Die Täter flüchteten ohne Diebesgut aus dem Markt. Sie konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich, - ca. 170 cm groß, - sehr schlank, ca. 65 kg, - kurze schwarze Haare, - 3-Tage-Bart - komplett schwarz gekleidet; der schwarze Hoodie hatte ein weißes Logo vorn in der Mitte

Täter 2:

- ca. 180cm groß, - lockige schwarze Haare - schielte auf einem Auge, - trug weiße Ohrstöpsel mit Kabel

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Dinklage - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Pedelecs

Am Montag, 19. Februar 2024, zwischen 12.45 Uhr und 18.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein weißes Pedelec des Herstellers GUDEREIT einer 48-Jährigen aus Dinklage. Das Pedelec hat eine Rahmengröße von 28 Zoll und eine 8-Gang-Nabenschaltung. Schutzbleche, Sattel und Griffe sind schwarz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

Lohne - Quakenbrücker händigt Beamten bei Verkehrskontrolle gefälschten Führerschein aus

Am Donnerstag, 22. Februar 2024, wurde gegen 22.30 Uhr in der Von-Siemens-Straße ein 26-jähriger PKW-Fahrer aus Quakenbrück einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er händigte den Beamten die Fälschung eines ausländischen Führerscheins aus. Diese wurde sichergestellt. Dem Quakenbrücker wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Lohne - 31-jähriger PKW-Fahrer aus Vechta händigt Beamten einen gefälschten Führerschein aus

Am Donnerstag, 22. Februar 2024, wurde gegen 22.20 Uhr in der Lindenstraße ein 31-jähriger PKW-Fahrer aus Vechta einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er händigte den Beamten einen gefälschten Führerschein aus. Dieser wurde sichergestellt. Dem Vechtaer wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet. Gegen den Halter des Pkw, einen 22-Jährigen aus Vechta, wurde ein gesondertes Verfahren eingeleitet.

Lohne - Farbschmierereien

Zwischen Donnerstag, 01. Februar 2024. Und Mittwoch, 12. Februar 2024, beschmierten bislang unbekannte Täter im Falkenweg eine Informationsstelle im Falkenweg sowie zwei Verkehrsschilder entlang des Radweges Lohne > Dinklage mit Farbe. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

Zwischen Samstag, 17. Februar 2024, 18.00 Uhr, und Sonntag, 18. Februar 2024, 09.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Goethestraße die Rückenlehne einer Holzbank. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 22. Februar 2024, 16.25 Uhr, befuhr ein 29-Jähriger aus Cappeln (Landkreis Cloppenburg) mit einem Pkw-Anhänger-Gespann die Oyther Straße in Vechta, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 22. Februar 2024, 23.25 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger aus Damme mit einem Pkw den Visbeker Damm in Vechta. An der Einmündung "Auf den Engelken" sei dem 19-Jährigen nach eigenen Angaben auf seiner Fahrbahnseite ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer entgegengekommen. Beim Versuch, diesem PKW auszuweichen, kam der PKW des 19-Jährigen nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam letztlich in einem Feld zum Stillstand. Durch den Unfall zog sich der 19-Jährige schwere Verletzungen zu. Sein 20-jähriger Bruder, welcher auf dem Beifahrersitz saß, wurde leicht verletzt. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass die Brüder unter Alkoholeinfluss standen. Der Atemalkoholwert des 19-Jährigen betrug 1,05 Promille, die des 20-Jährigen 0,89 Promille. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe beim Fahrzeugführer. Beide Unfallbeteiligten wurden in ein Krankenhaus verbracht. An dem verunfallten Fahrzeug entstand Totalschaden.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 23. Februar 2024, gegen 02.20 Uhr, befuhr ein 36-Jähriger aus Damme die Straße Hörster Heide mit einem Pkw, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 22. Februar 2024,um 15.40 Uhr, befuhr ein 33-Jähriger aus Cuxhaven mit einem Sattelschlepper und Auflieger den Kreisverkehr an der Lindenstraße. Hierbei touchierte er mit dem Auflieger eine Straßenlaterne. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 1.500,00 EUR zu kümmern. Durch Zeugen konnte der Fahrzeugführer ermittelt werden.

Damme - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 22. Februar 2024, um 17.20 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger aus Damme die Neuenwalder Straße mit einem Pkw und beabsichtigte, nach links in die Neuenwalder Straße abzubiegen. Hierbei touchierte er den rechten Bordstein, prallte zurück auf die Fahrbahn und stieß gegen das Fahrzeug einer 52-jährigen Pkw-Fahrerin aus Damme, welche sich auf der Neuenwalder Straße befand. Die 52-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beträgt 4.000,00 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell