POL-OS: Melle: Altöl in Waldstück entsorgt- Polizei sucht Zeugen

In dem Waldstück Staatsforst Palsterkamp, etwa 15 Meter vom Palsterkampweg entfernt, entsorgten Unbekannte in dem Zeitraum von Donnerstagmorgen (ca. 10.00 Uhr) bis Freitagnachmittag (ca. 16.00 Uhr) einen Eimer randvoll mit Altöl. Ein Spaziergänger stellte die illegale Müllentsorgung fest und alarmierte die Polizei. Nun bittet die Polizei in Melle Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05422/ 92260 entgegengenommen.

