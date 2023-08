Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Führen eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel:

Am Samstag, den 27.08.2023, gegen 01:40 Uhr wurde eine Verkehrskontrolle bei einer 29-jährigen Fahrzeugführerin in der Herzog-Julius-Straße in Bad Harzburg durchgeführt. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

