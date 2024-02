Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Unfallflucht

Am Mittwoch, 21. Februar 2024, kam es zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Vördener Straße zu einer Unfallflucht: Ein bislang unbekannter Täter zerstach das rechte Hinterrad und beschädigte den Werbeaufkleber auf der Motorhaube eines weißen VW Multivan Startline eines 35-Jährigen aus Damme. Der entstandene Sachschaden beträgt 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05492) 999360 entgegen.

Vechta - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, 20. Februar 2024, gegen 10.10 Uhr, befuhr ein 17-Jähriger aus Vechta mit einem E-Scooter den Falkenweg, obwohl für das Elektrokleinstfahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Um 15.35 Uhr wurde ein weiterer 17-Jähriger aus Vechta auf einem unversicherten E-Scooter Am Klapphaken festgestellt. Beiden Jugendlichen wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Verfahren eingeleitet und ihre Eltern in Kenntnis gesetzt.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 18. Februar 2024, 20.30 Uhr befuhr ein 44-jähriger aus Visbek mit einem Pkw die Straße Bremer Tor in Visbek, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Diese war ihm nach einer Trunkenheitsfahrt im Jahre 2023 aberkannt worden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Vechta - Betriebserlaubnis erloschen

Am Mittwoch, 21. Februar 2024, 07.30 Uhr, befuhr ein 25-Jähriger aus Delmenhorst mit einem Pkw die Ravensberger Straße in Vechta. An den vorderen Seitenscheiben waren Tönungsfolien angebracht. Dieses führte zum Erlöschen der Fahrerlaubnis.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 21. Februar 2024, gegen 13.40 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger aus Vechta mit einem PKW die Theresienstraße in Vechta, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

Holdorf - Betriebserlaubnis erloschen

Am Mittwoch, 21. Februar 2024, 15.50 Uhr, befuhr ein 27-Jähriger aus Holdorf mit einem Pkw die Dammer Straße in Holdorf, obwohl durch Veränderungen an der Abgasanlage die Betriebserlaubnis erloschen war.

Lohne - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am Mittwoch, 21. Februar 2024, kam es zwischen 10.45 Uhr und 11.30 Uhr auf einem Parkplatz am Rixheimer Platz zu einer Unfallflucht: Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer beschädigte dort den schwarzen BMW X2 sDrive20d einer 64-Jährigen aus Lohne im Bereich des hinteren rechten Radkastens und Kotflügels. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen

Dinklage - Verkehrsunfall und Nötigung im Straßenverkehr

Am Dienstag, 20. Februar 2024, kam es gegen 15.45 Uhr auf der Sanderstraße zu einem Verkehrsunfall: Nach bisherigem Erkenntnisstand überholte ein 61-jähriger PKW-Fahrer aus Dinklage einen 75-Jährigen aus Dinklage. Beim Wiedereinscheren kam es dann zu einem seitlichen Kontakt zwischen den Fahrzeugen, sodass Sachschaden entstand. Der 61-Jährige setze seine Fahrt zunächst unbeirrt fort. Kurz vor der Einmündung in einen Kreisverkehr soll der 61-Jährige sein Fahrzeug dann grundlos so stark abgebremst haben, dass der ihm nachfolgende 75-Jährige ebenfalls stark bremsen musste, um einen weiteren Zusammenstoß zu verhindern. Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Dinklage zu setzen, Tel.: (04443) 977490.

Vechta - Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Am Mittwoch, 21. Februar 2024, kam es gegen 16.35 Uhr auf der Füchteler Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 19-jährige PKW-Fahrerin aus Visbek übersah eine vorfahrtsberechtigte 37-jährige Fahrradfahrerin aus Vechta. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrradfahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Visbek - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 21. Februar 2024, 19.45 Uhr, befuhr ein 35-Jähriger aus Visbek mit einem Pkw die Hauptstraße in Visbek. Als der 35-jährige nach links in Richtung Astruper Straße abbiegen wollte, missachtete er die Vorfahrt eines 38-jährigen Pkw-Fahrers aus Dinklage, der zur gleichen Zeit die Hauptstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 35-jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht wurde. Es entstand ein Schaden in Höhe von 4300,00 EUR.

Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Montag, 19. Februar 2024, 12.30 Uhr, bis Mittwoch, 21. Februar 2024, 14.30 Uhr, wurde in Vechta, Mühlenstraße, ein weißer Nissan Micra, der auf dem Parkplatz eines Wohnhauses abgestellt war, durch einen bislang unbekannten Täter an der rechten Frontseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell