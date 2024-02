Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - mehrere Einbrüche

Am Montag, 19. Februar 2024, im Zeitraum von 19:15 Uhr bis 19:30 Uhr begab sich ein unbekannter Täter in ein Gartenhaus sowie einen Abstellraum eines Wohnhauses in der Straße Im Meerkamp. Dort entwendeten sie diverses Werkzeug. Als der Täter durch den Geschädigten entdeckt wurde, floh dieser. Im gleichen Zeitraum wurde aus einer Garage, ebenfalls im Bereich der Straße Im Meerkamp eine Kiste mit alkoholischen Getränken entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444/96722-0) entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Lkw

Im Zeitraum von Freitag, 16. Februar 2024, 10:55 Uhr bis Montag, 19. Februar 2024, 02:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Lkw von einem Firmengelände/Betriebshof am Fladderweg. Der Schadenbeläuft sich auf ca. 40.000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Neuenkirchen/Vörden - Diebstahl eines Quads

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Sonntag, 18. Februar 2024, 18:00 Uhr bis Montag, 19. Februar 2024, 13:00 Uhr ein in einer Garage an der Jahnstraße abgestelltes, verschlossenes Quad. Der Schaden beläuft sich auf 800,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen Vörden (Tel.: 05493/91356-0) entgegen.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 20. Februar 2024, 00:25 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw die Falkenrotter Straße, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,50 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 19. Februar 2024, gegen 11:55 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw den Falkenweg, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,07 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 19. Februar 2024, 15:50 Uhr beschädigt ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw den geparkten Pkw einer 75-jährigen Frau aus Steinfeld. Diese hatte ihren Daimler an der Dorfstraße abgestellt. Der Pkw wurde an der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden wird auf 7.500,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel.: 05492/96066-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 19. Februar, gegen 22:20 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Pkw eines 46-jährigen Mannes aus Stolzenau. Dieser hatte seinen Ford Fiesta an der Füchteler Straße geparkt. Eine Anwohnerin hatte gegen 22:20 Uhr einen Knall gehört, anschließend habe man die Beschädigungen festgestellt. Der Schaden wird auf 500,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl aus Pkw

Am Mittwoch, 21. Februar 2024, im Zeitraum von 01:48 Uhr bis 03:15 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Pkw an der Straße Vechtaer Marsch ein und entwendeten unter die Geldbörse des Geschädigten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - vers. Diebstahl aus Pkw

Bislang unbekannter Täter begaben sich in der Zeit von Dienstag, 20. Februar 2024, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 21. Februar 2024, 03:30 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße an einem Skoda Fabia und zerschlugen auf unbekannte Art und Weise die Seitenscheibe des Pkw. Diebesgut ist bislang nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis/Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Ein 42-jähriger Mann aus Dinklage fiel am Dienstag, 20. Februar 2024, gegen 07:55 Uhr zum wiederholten Male auf. Er befuhr mit seinem Pkw die Reichensteiner Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem war der Versicherungsschutz des Pkw erloschen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Vechta - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Dienstag, 20. Februar 2024, 18:07 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Straße Botenkamp, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Ein Vortest verlief positiv hinsichtlich THC. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Am Dienstag, 20. Februar 2024, gegen 12:05 Uhr kam es in der Marschstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem 3 Personen verletzt worden sind. Eine 27-jährige Frau aus Hannover befuhr mit ihrem Pkw die Straße Pagenstertweg in Richtung Marschstraße. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß mit dem Lkw einer 46-jährigen Mannes aus Lengerich. Durch den Zusammenstoß werden die beiden Fahrzeugführer und eine 42-jährige Beifahrerin der 27-Jährigen leicht verletzt.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 20. Februar 2024, 15:58 Uhr befuhr eine 30-jährige Frau aus Rhauderfehn mit ihrem Pkw die Straße Franziskanerplatz. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit einer 20-jährigen Frau aus Vechta, welche auf ihrem Fahrrad fuhr. Die Fahrradfahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert.

