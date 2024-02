Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Cloppenburg - Festnahme nach räuberischer Erpressung und Pkw-Diebstahl, die Ermittlungen dauern an

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vergangenen Dienstag berichteten wir über einen Pkw-Diebstahl im Bereich Cloppenburg (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5712933). Am Dienstagabend kam es dann im Emstek zu einer räuberischen Erpressung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5713970).

Am Mittwoch, 14. Februar 2024, gegen 16:55 Uhr konnte durch Einsatzkräfte der PI Cloppenburg/Vechta das entwendete Fahrzeug in der Kuckkuckstraße in Cloppenburg ausgemacht werden. Wenig später konnten drei Personen am Pkw angetroffen werden. Es handelt sich um einen 24-jährigen Mann aus Cloppenburg, eine 22-jährige Frau aus Delmenhorst und einen 20-jährigen Heranwachsenden aus Cloppenburg. Der 20-Jährige wurde vor Ort aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen, die anderen Personen wurden vorläufig festgenommen und für weitere Maßnahmen zur Dienststelle nach Cloppenburg verbracht.

An dem angetroffenen Pkw, dem gesuchten VW Tiguan, konnten Kennzeichen festgestellt werden, welche zuvor im Raum Delmenhorst entwendet worden waren.

Die weiteren Ermittlungen erhärteten den Verdacht gegen den 24-jährigen Cloppenburger, welcher als Tatverdächtiger der räuberischen Erpressung identifiziert werden konnte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der 24-Jährige Cloppenburger vorläufig festgenommen. Er wurde am Nachmittag des 15. Februar einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Für die Wohnung der 22-Jährigen wurde ein Durchsuchungsbeschluss angeregt. Im Anschluss an die Durchsuchungsmaßnahmen wurde diese aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Es besteht zudem der Verdacht, dass die Beschuldigten am Mittwoch, 14. Februar 2024, 11:50 Uhr, für einen versuchten und einen vollendeten Raub in einem Delmenhorster Einkaufszentrum verantwortlich gewesen sein könnten. Die Ermittlungen hierzu dauern an (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/5715196)

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell