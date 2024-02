Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - versuchter Einbruch in Lagerhalle

Am Freitag, 16. Februar 2024, in der Zeit von 18.00 Uhr bis 21.40 Uhr begaben sich unbekannte Täter in der Ahornstraße auf das Gelände einer Werkstatthalle, indem sie zwei Stabmattenzaunelement beschädigten. Anschließend öffneten sie gewaltsam eine Tür zu einer Lagerhalle. Durch die Akustik der Alarmanlage wurden die unbekannte Täter bei der weiteren Tatausführung gestört und entfernten sich ohne Diebesgut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444/96722-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Am Donnerstag, 15. Februar 2024, in der Zeit von 21.30 Uhr bis 21.45 Uhr stellte ein 35-jähriger aus Vechta sein schwarzes Pedlec des Herstellers Gudereit, Cruise, vor einem Lebensmittelgeschäft am Falkenweg ab. Als er zu seinem Fahrrad zurückkehrte stellte er fest, dass dieses entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen)

Goldenstedt - Einbruchsversuch in Wintergarten

Von Freitag, 09. Februar 2024, 23.00 Uhr bis Samstag, 10. Februar 2024, 12.00 Uhr wollten sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Wintergarten eines Wohnhauses in der Straße Auf dem Esch verschaffen. Es blieb beim Versuch, die Tür wurde nicht geöffnet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Visbek - Diebstahl eines Katalysators

Von Freitag, 02. Februar 2024, 12.00 Uhr bis Freitag, 16. Februar 2024, 21.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter in der Astruper Straße den Katalysator eines Pkw des Herstellers Opel, Zafira. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 300,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445/95047-0) entgegen.

Vechta - Einbruchsdiebstahl in Büroräume

Am Samstag, 17. Februar 2024, in der Zeit von 02.09 Uhr bis 02.19 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Betriebsgelände einer Werkstatt in der Straße Holzhausen. Hier schlugen sie eine Scheibe zum Bürotrakt ein. Anschließend wurden die Büroräume durchsucht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 4500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Einbruchsversuch in Werkstatt

Am Freitag, 16. Februar 2024, in der Zeit von 20.25 Uhr bis 20.30 Uhr versuchten sich unbekannte Täter in in der Buchholzstraße Zugang zu einer Werkstatt zu verschaffen. Durch das Auslösen der akustischen Alarmanlage wurde von der weiteren Tatausführung abgesehen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 100,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Von Donnerstag, 15. Februar 2024, 17.00 Uhr bis Samstag, 17. Februar 2024, 11.30 Uhr begaben sich unbekannte Täter in die Garage eines Wohnhauses in der Heinrich-Lübke-Straße. Hier entwendeten sie ein grünes Pedelec des Herstellers Victoria. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Aufbruchsversuch eines Kfz

Am Samstag, 17. Februar 2024, 13.40 Uhr bis 16.30 Uhr wollten sich unbekannte Täter in der Kolpingstraße Zugang zu einem Pkw des Herstellers Ford verschaffen. Das Fahrzeug war auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Es blieb beim Versuch. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Samstag, 17. Februar 2024, gegen 16.00 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw die Windallee, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss / Verkehrsunfall

Am Samstag, 17. Februar 2024, 21.45 Uhr befuhr eine 47-jährige Frau aus Vechta mit einem Pkw einen Gehweg in der Straße Dinkelkamp. Hierbei fuhr sie einen Poller einer angrenzenden Grünfläche um, versuchte auf dem Gehweg zu wenden und beschädigte dabei einen Gartenzaun sowie die Bepflanzung einer Gartenanlage. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten vor Ort einen starken Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 17. Februar 2022, gegen 20.48 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Täter mit einem Pkw, einem grauen BMW 3er Reihe, einen Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Goldenstedt. Hierbei fiel der Fahrzeugführer durch erhöhte Geschwindigkeit und rasanter Fahrweise auf. Auf dem Parkplatz stieß der Fahrzeugführer mit einem geparkten Pkw, einem grauen Peugeot 206, einer 57-jährigen Frau aus Colnrade zusammen und beschädigte den Peugeot an der linken hinteren Stoßstange. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) in Verbindung zu setzen.

