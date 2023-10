POL-HAM: 12-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm (ots) - Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm nach einem EC-Karten-Betrüger. Der bisher unbekannte Tatverdächtige unterschlug eine, am 24.03.2023 gegen 23.00 Uhr, verloren gegangene EC-Karte auf dem Santa-Monica-Platz in Hamm. Mit besagter EC-Karte hob der Unbekannte am 26.03.2023, um 13.04 Uhr, Bargeld bei einer Bank in Oberhausen-Mitte ...

