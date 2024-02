Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl aus Pkw

Am Samstag, 17. Februar 2024, im Zeitraum von 22:30 Uhr bis 23:59 Uhr schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines Pkw an der Adlerstraße ein und entwendeten aus dem Pkw die Geldbörse. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

