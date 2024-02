Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

26676 Barßel - Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, den 18. Februar 2024, um 04:12 Uhr, kontrollieren Polizeibeamte des Polizeikommissariats Friesoythe einen 19-jährigen Mann aus Barßel, welcher mit einem PKW die Ammerländer Straße in Richtung Westerstede befährt. Im Zuge der allgemeinen Verkehrskontrolle wird das Fehlen einer erforderlichen Fahrerlaubnis sowie ein berauschter Zustand des Fahrzeugführers festgestellt. Unter Anderem weist ein freiwillig geleisteter Atemalkoholtest einen Wert von 1,06 Promille auf. Während der polizeilichen Maßnahmen wird zudem bekannt, dass der Barßeler unmittelbar zuvor eine Straßenverkehrsgefährdung begangen hatte - er fuhr von einem Parkplatz gegenüber des Bowling-Centers in den fließenden Verkehr ein, ohne die Vorfahrt eines anderen Verkehrsteilnehmers zu beachten und gefährdete diesen dabei. Die Weiterfahrt bzw. jegliches Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen ist dem Beschuldigten untersagt worden, die Entnahme einer Blutprobe erfolgte - entsprechende Strafverfahren sind eingeleitet. Zeugen der Straßenverkehrsgefährdung werden gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe, unter 04491-93390, in Verbindung zu setzen.

26169 Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 17. Februar 2024, in der Zeit zwischen 13:15 Uhr und 14:00 Uhr, kommt es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Barßeler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt den rechten Außenspiegel eines geparkten KIA Sorento und entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe, unter 04491-93390, in Verbindung zu setzen.

