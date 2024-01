Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen: Verkehrsunfall auf der Gehrder Straße- Eine Person verletzt

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend gegen 21.05 Uhr kam es in Badbergen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 30- jähriger BMW-Fahrer befuhr die Gehrder Straße in Richtung Gehrde. Im weiteren Verlauf der Straße kam er rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf einem dort befindlichen Feld, bis er circa 30m weiter zum Stillstand kam. Der Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 30- jährige Autofahrer über keine Fahrerlaubnis verfügte und unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest konnte ein Ergebnis von über 1,1 Promille festgestellt werden. Dem Mann aus Gehrde wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Die Polizei ermittelt nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell