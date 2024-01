Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Dreister Dieb klaute Aluleiter - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 13 Uhr, führte ein Handwerker Arbeiten an einer Gaststätte in der Straße Lindenallee durch. Für seine Tätigkeiten benötigte der 57-Jährige eine Aluleiter (Marke Hailo 13 Sprossen), die er an der Außenfassade angestellt hatte. Als der Handwerker schließlich andere Werkzeug einpackte, kam ein Unbekannter vorbei und klaute die Leiter. Die Aluleiter wurde mit einem schwarzen PKW der Marke Opel abtransportiert. Die Polizei Bad Rothenfelde (05424-293290) sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug machen können.

