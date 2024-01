Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Pizzeria

Osnabrück (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend (22.00 Uhr) und Mittwochmittag (11.50 Uhr) haben Einbrecher in der Alfhausener Straße ihr Unwesen getrieben. Eine Pizzeria rückte dabei in den Fokus der Kriminellen. Mit Gewalt verschafften sich die Unbekannten Zutritt in die Räumlichkeiten, durchsuchten diese und entwendeten Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter 05461/94530 zu melden.

