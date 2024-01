Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Autofahrer liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Osnabrück (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 14.37 Uhr ist es in Osnabrück zu einer Verfolgungsfahrt gekommen, nachdem sich ein Citroen- Fahrer auf der Johannisstraße einer Polizeikontrolle entzog. Auch nach mehrmaligem Signalisieren von Anhaltezeichen der Polizisten, setzte der Fahrer seine Fahrt weiter fort. Der Flüchtige stoppte sein Fahrzeug schließlich abrupt in der Johannisstraße und flüchtete weiter zu Fuß. Wenig später konnte der Mann in einer Seitengasse der Johannisstraße durch die Polizisten gestellt und festgenommen werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und der mitgeführte Citroen sowie die angebrachten Kennzeichen als entwendet einlagen. Der Flüchtige muss sich nun unter anderem wegen der Missachtung von Anhaltezeichen, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie der Urkundenfälschung verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell