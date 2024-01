Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück:Brandstiftung in einem Wald- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend gegen 20.18 Uhr brannten zwei Baumstämme in einem Waldstück am Fürstenauer Weg. Ein Spaziergänger bemerkte das Feuer und wählte umgehend den Notruf. Die betroffenen Baumstämme wurden schließlich von der Berufsfeuerwehr Osnabrück gelöscht. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu der Brandstiftung geben können, sich unter 0541/327-2215 oder 0541/327-3103 zu melden.

