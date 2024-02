Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 17/18.02.2024

Holdorf OT Fladderlohausen- Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am 17.02.2024 kam es gegen 10:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L852 von Holdorf kommend in Fahrtrichtung Fladderlohausen. Kurz hinter der Autobahnüberführung beabsichtigte eine 37-jährige Holdorferin mit ihrem PKW in die Straße Steinhorst einzubiegen und setzte entsprechend den Blinker. Ein 19-jähriger Dinklager befand sich mit seinem Motorrad hinter dem PKW und setzte zum Überholen an. Unvermittelt setzte die PKW Fahrerin den Blinker für links, um in den dortigen Feldweg einzubiegen. Hierbei übersah sie den Motorradfahrer zunächst, sodass ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden konnte. Der Motorradfahrer verletzte sich dabei schwer.

Damme- Einbruchsdiebstahl

In der Nacht von Freitag (16.02.2024) auf Samstag (17.02.2024) kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in Damme, Lindenstraße 14, dortiges Bowlingcenter. Unbekannte Täter verschafften sich über ein Gitterrost Zugang zum Objekt, hebelten diverse Türen auf und entwendeten Alkoholika und Bargeld in Höhe von etwa 1.500 EUR. Hinweise nimmt die Polizei Damme entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 16.02.24, zwischen 11:20 und 12:15 Uhr, stellte ein Pkw-Fahrer aus Damme seinen Pkw Opel Astra in Damme, Wiesenstraße, auf dem Parkplatz ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung rechtsseitig am Heck fest. Es sind keine Hinweise zum Unfallverursacher vorhanden. Gesamtschaden: 1.000,00 EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation Damme, Tel.: 05491/99936-0, entgegen.

Vechta - Wohnungseinbruch

Am Samstag, den 17.02.2024, drangen in der Schwalbenstraße in 49377 Vechta bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 14:30 - 21:00 Uhr, durch Aufhebeln einer Fensterscheibe, in ein Einfamilienhaus ein. Anschließend wurden Zimmer nach Diebesgut durchsucht. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Lohne- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am 17.02.2024, gegen 18:30 Uhr, befährt die 81-jährige Lohnerin die Brinkstraße Orts- auswärts. In Höhe der Hausnummer 50 parkte der 36-jährige Lohner mit seinem Pkw entgegengesetzt der Fahrtrichtung in einer Parkbucht. Dieser belädt seinen Pkw über die hintere Beifahrertür zur Fahrbahnseite. Die 81- jährige Lohnerin erkennt dies zu spät und es kommt zum Zusammenstoß zwischen ihrem Pkw und der Fahrzeugtür des 36-jährigen Lohners. Dieser wird durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Lohne- Fahren ohne Fahrerlaubnis/ Fahren unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln

Am 18.02.2024, gegen 00:00 Uhr, wurde der 37- jährige Fahrzeugführer eines VW Passat, angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und er zudem unter dem Einfluss von Alkohol und berauschenden Mitteln stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Lohne- Verkehrsunfall mit Gefährdung des Straßenverkehrs

Am 18.02.2024, gegen 02:00 Uhr, befuhr ein 36- jährige Lohner mit seinem Pkw den Sommerweg in Fahrtrichtung Lohne. Anfangs einer Rechtskurve kam er aufgrund von Alkoholbeeinflussung nach links von der Fahrbahn an, fuhr über eine Länge von 50 Metern durch einen Vorgarten und kam vor einem Wohnhaus zum Stehen. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und entsprechende Verfahren eingeleitet. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 20.000,00 Euro.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr und weitere Verkehrsdelikte

Am 18.02.2024, gegen 00:55 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Mann aus Dinklage mit seinem Pkw die Straße Bokerner Damm in 49377 Vechta. Aufgrund einer unsicheren Fahrweise wurde eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Im Rahmen dieser konnten die eingesetzten Beamten feststellen, dass der Fahrzeugführer erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei der Überprüfung der Personalien und des PKW ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer nicht in Besitz eines Führerscheins ist und der mitgeführte PKW nicht versichert war. Weiterhin gehörten die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem PKW des 29-jährigen Dinklagers. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Trunkenheit im Verkehr

Am 18.02.2024, gegen 00:45 Uhr, befuhr eine 34-jährige Lohnerin mit ihrem Pkw den Brägeler Pickerweg in Fahrtrichtung Brägel in Lohne. Sie kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergibt eine Konzentration von 1,27 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, entsprechende Verfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren unter dem Einfluss von Alkohol

Am 17.02.2024, gegen 21:35 Uhr, befuhr ein 38- jähriger Vechtaer mit seinem Pkw die Straße "im Kühl". Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergibt eine Konzentration von 0,56 Promille. Eine entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

