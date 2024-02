Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Raub auf Straße Am Sonntag gegen 00:50 Uhr griff ein bislang unbekannter Mann einen 35-jährigen Iren in der Fußgängerzone an und schlug auf ihn ein. Anschließend versuchte er dem 35-Jährigen die Jacke und das Mobiltelefon zu rauben. Der Täter war in Begleitung von zwei weiteren Personen. Die Polizei sucht nun Zeugen der ...

mehr