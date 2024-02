Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl aus Sozialkaufhaus

Im Zeitraum von Freitag, 16. Februar 2024 13:45 Uhr bis Montag, 19. Februar 2024, 07:20 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Kaufhauses in der Elbestraße und entwendeten die Trinkgeldkasse. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Bösel - Sachbeschädigung an Pkw

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Montag, 19. Februar 2024, 21:00 Uhr bis Dienstag, 20. Februar 2024, 08:30 Uhr, den geparkten Pkw einer 30-jährigen Frau aus Bösel. Der Pkw, ein Opel Corsa, welcher an der Brahmstraße geparkt worden war, wurde mit einem unbekannten Gegenstand im Bereich der Heckscheibe beschädigt. Der Schaden beträgt 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bösel (Tel.: 04494/92262-0) entgegen.

Saterland - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 20. Februar 2024, gegen 07:07 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Sater Landstraße, bei dem eine Person leichtverletzt wurde. Ein 16-jähriger Saterländer befuhr mit seinem Leichtkraftrad die Sater Landstraße. Ein 40-jähriger Saterländer befuhr mit seinem Pkw die Straße Erlengrund und bog nach rechts auf die Sater Landstraße auf. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem 16-Jährigen. Dieser wurde leichtverletzt und in ein Krankenhaus transportiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell