Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zigaretten gestohlen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Zwischen dem 15.03.2023, 21:15 Uhr, und dem 16.03.2023, 06:00 Uhr, schlugen unbekannte Täter eine Scheibe eines Kiosks in der Einumer Straße in Hildesheim ein, betraten die Räumlichkeiten und entwendeten Zigarettenschachteln. Anschließend flüchteten die Unbekannten vom Tatort.

In der Katharinenstraße in Hildesheim versuchten unbekannte Täter ebenfalls in einen Kiosk einzusteigen. Sie beschädigten eine Scheibe, drangen aber nicht in das Objekt ein. Die Tatzeit liegt zwischen dem 15.03.2023, 22:00 Uhr, und dem 16.03.2023, 08:30 Uhr.

Tatzusammenhänge werden durch die zuständigen Ermittler geprüft.

Zeugen, die Knallgeräusche an den Tatorten in der vergangenen Nacht wahrgenommen haben oder etwas zu den Taten oder den Tätern sagen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell