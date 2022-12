Polizei Hagen

POL-HA: Tatverdächtiger nach Öffentlichkeitsfahndung ermittelt

Hagen (ots)

Nachdem ein Mann am 13. September in den Abendstunden in der Heinitzstraße mit einem Anwohner in einen Streit geriet, warf der Tatverdächtige nach Angaben des 48-jährigen Anwohners ein Messer in seine Richtung, traf ihn jedoch nicht.

Die Polizei Hagen suchte mit einer Öffentlichkeitsfahndung (Meldung vom 23.12.2022, 09.17 Uhr) nach dem Tatverdächtigen. Dieser konnte nach mehreren Zeugenhinweisen ermittelt werden. Es handelt sich um einen 29-Jährigen aus dem Märkischen Kreis.

Die Kriminalpolizei dankt allen Zeugen für die Mithilfe! (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell