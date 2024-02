Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 19. Februar 2024, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 48-jährigen Mannes aus Lastrup. Dieser hatte seinen Audi Q5, an der Hauptstraße abgestellt. Der Schäden wird auf 500,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel.: 04474-93942-0) entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Dienstag, 20. Februar 2024, im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 19:20 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Wohnhaus an der Memelstraße. Der Gesamtschaden wird bislang auf rund 2.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Essen - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 17. Februar 2024, im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 62-jährigen Frau aus Essen. Diese hatte ihren Ford Focus an der Lange Straße abgestellt. Der Pkw weist Beschädigungen im Bereich vorne links am Kotflügel, Radkasten und der Felge auf. Der Schaden wird auf 1.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/92470-0) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 20. Februar 2024, gegen 06:28 Uhr befuhr ein 19-jähriger Heranwachsender aus Molbergen mit seinem Pkw die Beverbrucher Straße. Eine 21-jährige Frau aus Garrel befuhr mit ihrem Pkw die Kellerhöher Straße und beabsichtigte nach links auf die Beverbrucher Straße aufzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, bei welchem der 19-Jährige leicht verletzt wurde. Der Schaden beläuft sich auf rund 18.000,00 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 20. Februar 2024, gegen 12:00 Uhr befuhr eine 85-jährige Frau aus Cloppenburg mit ihrem Pkw die Sevelter Straße. Auf Höhe einer Hofeinfahrt beabsichtigte diese nach rechts abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 67-jährigen Frau, welche den Radweg mit ihrem Pedelec befuhr. Durch den Zusammenstoß kam die 67-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht.

