Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - LKW-Fahrer als Zeuge eines Verkehrsunfalls gesucht

Werlte (ots)

Am 7. November gegen 12.30 Uhr kam es in der Harrenstätter Straße in Werlte zu einem Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein 51-jähriger Fahrer eines VW-Golf in die Harrenstätter Straße in Richtung Spahnharrenstätte und beabsichtigte nach links in den Fachspohler Weg abzubiegen. Gleichzeitig überholte ein 84-Jährige mit seinem Opel Mokka den vor ihm fahrenden 51-Jährigen. Dabei kam es aufgrund des bereits eingeleiteten Abbiegevorganges des 51-Jährigen zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Unfall selbst konnte durch einen LKW-Fahrer beobachtet werden, welcher laut der Beteiligten auch anhielt und kurz mit ihnen sprach. Aufgrund unterschiedlicher Angaben ist die Polizei Werlte nun auf der Suche nach dem unbekannten LKW-Fahrer. Hinweise bitte an die Polizei Werlte unter der Rufnummer 05951/995300.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell