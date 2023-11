Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Freren (ots)

Bislang Unbekannte beschmierten mit einem Edding (siehe Bilde) die Hauswand der Franziskus-Demann-Schule in der Schulstraße in Freren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell