Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Papenburg (ots)

Am 19. November gegen 19.30 Uhr kam es auf dem Parkplatz vor dem Kino in der Straße Hauptkanal rechts zu einem Verkehrsunfall. Dabei verschaffte sich ein bislang Unbekannter Zutritt zu einem dort geparkten schwarzen Audi 80 und fuhr wenige Meter davon, bis er schließlich in einem Beet zum Stehen kam. Anschließend teilten Zeugen mit, wie er aus dem Fahrzeug stieg und davonlief. Der etwa 20-25 Jährige, 180-185cm große Mann trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Mütze. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen.

