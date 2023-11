POL-EL: Lingen - BMW X5 gestohlen - Zeugen gesucht

Lathen (ots) - Vom 21. November auf den 22. November kam es in der Zeit von 23.50 Uhr bis 10.00 Uhr in der Straße Emsweg in Lathen auf Höhe der Hausnummer 27B zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei kollidierte der bislang unbekannte Unfallverursacher mit einem am linken Fahrbahnrand geparkten grauen VW Golf. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. ...

