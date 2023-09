LPI-J: Fahrzeug beschädigt und davongefahren

Weimar (ots) - Am Donnerstagnachmittag befuhren eine 25jährige mit ihrem Peugeot und ein 21jähriger, ebenfalls mit einem Peugeot die B7, aus Richtung Erfurt kommend in Richtung Weimar-Schöndorf. Am Abzweig Erfurter Straße musste die 25jährige an einer roten Ampel anhalten. Der 21jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

