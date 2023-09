LPI-J: Einbruch ins Bad Berkaer Freibad

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: Durch einen Zeugen wurde am Mittwochmorgen bekannt, dass in der Margarethenstraße ein Briefkasten beschädigt wurde. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich sodann heraus, dass Unbekannte versuchten, den Briefkasten eines Pflegedienstes gewaltsam zu öffnen. Dies misslang zwar, Beschädigungen am Briefkasten wurden trotz dessen angerichtet. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

