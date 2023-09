LPI-J: Selbsternannter Postbote

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: In der Fabrikstraße gerieten am Mittwochabend ein 16-Jähriger und ein 43-jähriger Mann in Streit. Ob die Alkoholisierung beider Personen der Auslöser war, ist nicht bekannt. Was jedoch geklärt werden konnte ist, dass der 16-Jährige den 43-Jährigen trat und sich anschließend entfernte. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte der Täter im Stadtgebiet angetroffen und fortfolgend ...

mehr