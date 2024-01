Polizei Bochum

POL-BO: Nach Auseinandersetzung im Straßenverkehr: Fußgänger (59) leicht verletzt. Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Nach einer Auseinandersetzung im Straßenverkehr ist ein 59-jähriger Bochumer leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nach einem flüchtigen Autofahrer.

Der Vorfall ereignete sich am 3. Januar um kurz nach 20 Uhr in Bochum-Stahlhausen. Nach aktuellem Ermittlungsstand gerieten ein 59-jähriger Fußgänger aus Bochum und ein bislang unbekannter Autofahrer aufgrund eines Parkverstoßes im Bereich "An der Landwehr" in Streit.

Nach einem kurzen Wortgefecht fuhr der Autofahrer im Einmündungsbereich An der Landwehr/Weitmarer Straße langsam los und kollidierte dabei mit dem noch vor dem Fahrzeug stehenden Bochumer. Dabei stürzte der 59-Jährige zu Boden und wurde leicht verletzt.

Der unbekannte Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Laut Zeugenaussagen soll es sich bei Fahrzeug um einen roten Pkw, vermutlich mit Wattenscheider Kennzeichen, handeln. Der Fahrer wird beschrieben als männlich, max. 30 Jahre alt, laut Zeugenaussagen mit "südländischem Aussehen" und einem 3-Tage-Bart.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Autofahrer sowie weitere Zeugen sich zur Geschäftszeit unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

