POL-BO: Alleinunfall in Parkhaus: Autofahrerin (75) zwischen Fahrertür und Schranke eingeklemmt

Eine Autofahrerin (75) ist bei einem Alleinunfall am Mittwochmorgen, 3. Januar, in Bochum schwer verletzt worden. Sie ist zwischen ihrem Pkw und der Einfahrtsschranke eines Parkhauses eingeklemmt worden.

Gegen 9 Uhr wollte die 75-jährige Dortmunderin mit ihrem Wagen in das Parkhaus eines Krankenhauses an der Straße "In der Schornau" 23 einfahren. Da sie zu weit von der Schranke entfernt stand, um ein Ticket ziehen zu können, öffnete sie die Fahrertür und stellte ihr linkes Bein heraus. Der Automatikwagen der Seniorin setzte sich dabei vorwärts in Bewegung und kollidierte mit der Schranke, wodurch die Dortmunderin eingeklemmt wurde. Sie erlitt schwere Verletzungen.

Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in die Notaufnahme des Krankenhauses gefahren, wo sie stationär aufgenommen wurde.

