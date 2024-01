POL-BO: Fußgänger (34) nach Unfallflucht in Herne schwer verletzt - Polizei sucht beteiligten Pkw

Bochum (ots) - Am 2. Januar, gegen 0.25 Uhr, kam es in Bochum zu einem Einbruch in einen Supermarkt an der Amtmann-Ibing-Straße 9 in Bochum. Durch eintreffende Polizeikräfte, darunter auch ein Hundeführer, wurde das Gebäude umstellt und anschließend durchsucht. Im Bereich des Warenlagers konnte Diensthund "Jack" einen 43-jährigen Tatverdächtigen stellen. Der Mann, der ohne festen Wohnsitz in Bochum lebt, wurde ...

mehr